РИАМО - 26 окт. До конца 2020 года в Подмосковье введут в эксплуатацию 36 многоквартирных домов и выдадут 5 тысяч ключей дольщикам, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудили решение проблемы дольщиков в ходе встречи.
Он подчеркнул, что задача властей Подмосковья – достроить как можно больше проблемных объектов или сделать так, чтобы люди получили компенсацию.
В Подмосковье с начала 2020 года около 11 тысяч обманутых дольщиков получили ключи от квартир, компенсации или ключи от квартир в других жилых комплексах.
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36 многоквартирных домов, 5 тысяч ключей - это до конца 2020 года. Мы активно работаем с федеральным правительством, чтобы решить проблему всех дольщиков Подмосковья до 2023 года, как поручил наш Президент. Наша задача - достроить как можно больше проблемных объектов или сделать так, чтобы люди получили справедливую компенсацию.
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