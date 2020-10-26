РИАМО - 26 окт. На портале «Добродел» с 16 по 31 октября проводится голосование «За здоровые леса Подмосковья!», оно определит приоритетные лесные участки для проведения санитарной рубки сухостойных и больных деревьев, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«Именно они будут включены в первую очередь в план лесопатологического обследования на вегетационный период 2021 года с назначением санитарно-оздоровительных мероприятий в 2021-2022 годах», - говорится в сообщении.
Уже порядка 1670 предложений поступило на портал «Добродел». Жители предложили очистить 198 участков леса.
Пожелания жителей направят по принадлежности отвечающим за содержание территории. До окончания голосования осталось пять дней.
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