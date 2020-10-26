РИАМО - 26 окт. Столичный суд приговорил уроженца Дагестана Шихкерима Расулова к 12 годам колонии со штрафом в 500 тысяч рублей, он провез в машине 43 килограмма героина, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«Судом установлено, что Расулов и иные лица в апреле 2018 года вступили в организованную группу под руководством иностранного гражданина, созданную в целях контрабанды наркотических средств в особо крупном размере из-за рубежа в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

В декабре 2018 года Расулов на автомобиле поехал в соседнее с Российской Федерацией государство, где в машине переустановил бензобак с сокрытыми там упаковками героина общей массой около 43 килограммов. После этого мужчина провез наркотик через границу в Россию.

После этого в поселении новой Москвы Расулов с сообщником демонтировали топливный бак, извлекли наркотик, разделили его на три части и спрятали одну часть героина массой около 13 килограммов в тайнике в земле, а две части наркотика общей массой около 30 килограммов поместили в две сумки для последующей передачи другому соучастнику.

При передаче сумок деятельность группы была пресечена правоохранителями.

Уголовное дело в отношении Расулова выделено в отдельное производство, потому что он согласился сотрудничать с прокуратурой.