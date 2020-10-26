РИАМО - 26 окт. Теперь поучаствовать в подмосковном проекте по оценке качества питания «Родительский контроль» можно в онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Все желающие родители могут записаться на проверку через Школьный портал Московской области. Процедура не займет больше трех минут», – рассказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Проект успешно продолжил свою работу в новом учебном году и нашел отклик у подмосковных родителей.

«Многие охотно посещают школу и лично дают оценку качеству питания детей, а также состоянию пищеблоков. Раньше сообщить о своем желании прийти в школу можно было только через директора или классного руководителя, теперь это стало еще удобнее – родители могут записаться через Школьный портал Московской области», – отметила Каклюгина.

Чтобы это сделать, необходимо зайти в раздел «Родительская» и перейти в раздел «Школьное питание», а после выбрать дату и время и нажать кнопку «Записаться».

С нового учебного года рацион питания подмосковных школьников расширился и стал еще более полезным и вкусным.

«Мы выполнили поручение президента по обеспечению бесплатным горячим питанием всех учащихся начальных классов. С 1 сентября для более чем 400 тысяч учащихся начальной школы организовано такое питание: для учащихся в 1 смену предусмотрены бесплатные горячие завтраки, а для 2 смены – горячий полдник. Этот вопрос находится у нас на особом контроле, мы в ручном режиме обрабатываем все жалобы и предложения по питанию, выезжаем с проверками», – добавила Каклюгина.