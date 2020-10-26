РИАМО - 26 окт. В столице 21-летний безработный ранее судимый мужчина предстанет перед судом за избиение детей своей супруги в состоянии алкогольного опьянения, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

В отношении Михаила Счастливого утвердили обвинительное заключение.

«Установлено, что 15 августа 2020 года обвиняемый, находясь по месту жительства, в квартире, расположенной в жилом доме в 1-м квартале Капотни, в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей личной неприязни избил малолетних детей своей супруги», — говорится в сообщении.

Молодой человек удерживал полуторагодовалую девочку за шею и нанес ей не менее восьми ударов руками в область головы, туловища, верхних и нижних конечностей, после этого кинул ее на кровать, где она ударилась головой о деревянный борт. Затем преступник схватил за шею трехлетнего мальчика и нанес ему не менее четырех ударов в область головы, туловища и нижних конечностей.

Из-за действий мужчины девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, переломы лобной и теменной костей и другие телесные повреждения, а мальчик – сотрясение головного мозга, множественные гематомы. По заключению судебно-медицинских экспертиз, малолетней потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, а малолетнему мальчику – легкий вред здоровью.

После совершения преступления обвиняемый скрылся. Сейчас он находится под стражей.

Уголовное дело будет направлено в Люблинский районный суд для рассмотрения по существу.