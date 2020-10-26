РИАМО - 26 окт. За третий квартал этого года специалисты Роспотребнадзора сняли с реализации 26 партий мясной продукции общим весом более 100 килограммов, сообщается на официальном сайте регионального ведомства.

Надзорные мероприятия за качеством мясной продукции, находящейся в обороте на территории Московской области, продолжаются.

«Особое внимание при проведении надзорных мероприятий уделяется проведению лабораторных исследований: за третий квартал 2020 года управлением Роспотребнадзора по Московской области исследовано 787 проб на микробиологические и 71 проба на санитарно-химические показатели», - говорится в сообщении.

При этом проб мясных продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию химических загрязнителей (токсичных элементов - кадмия, мышьяка, свинца и других) не выявлено. Также в мясной продукции не обнаружены антибиотики, пестициды, токсичные элементы, генномодифицированные организмы, радионуклиды.

По всем фактам выявления мясной продукции, не соответствующей требованиям Технического регламента, приняты меры по приостановлению ее реализации в Московской области.