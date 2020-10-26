РИАМО - 26 окт. Администрация городского округа Ступино продает земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок продают через аукцион, его площадь – 600 квадратных метров. Объект расположен на улице Весеней.

«Начальная цена предмета аукциона составляет 306 тысяч рублей. Земельный участок предусмотрен для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). Участок не огорожен, свободен от капитальных строений и сооружений», - говорится в сообщении.

Заявочная кампания продлится до 27 ноября. Аукцион пройдет 2 декабря 2020 года по адресу Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.