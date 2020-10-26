РИАМО - 26 окт. Заработная плата врачей в столице увеличилась почти в три раза, а средний медперсонал теперь получает более чем в два раза больше, чем 9 лет назад, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Медики постоянно повышают квалификацию в лучших российских и зарубежных клиниках. На базе симуляционного центра Боткинской больницы обучение за пять лет прошли больше 50 тысяч специалистов», — написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин отметил, что в городе во время пандемии продолжают реализовываться мегапроекты, в том числе развитие здравоохранения.

За время реализации программы создана сеть сосудистых центров для экстренной помощи при инфаркте и инсульте, выросло число высокотехнологичных операций, онкологическая помощь в мегаполисе оказывается по новому стандарту, проходит обновление поликлиник, уменьшилось время приезда скорой на вызов.

За 9 лет продолжительность жизни в столице выросла, снизилась смертность.

Во время пандемии Covid-19 система здравоохранения города работает с полной отдачей благодаря созданному запасу прочности и специалистам. Плановая помощь оказывается в полном объеме.