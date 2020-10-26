РИАМО - 26 окт. Суд вынес обвинительный приговор в отношении восьми участников организованной группы Сергея Милованова, Оксаны Степиной, Олега Лучихина, Дмитрия Михайлова, Игоря Карасева, Сергея Инякина, Марины Рожко и Марины Лаврищевой, которых обвиняют в незаконном завладении квартирами, сообщила РИАМО в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Известно, что Олег Лучихин с октября 2009 года по декабрь 2011 года вместе с начальником юридического отдела столичного государственного учреждения Оксаной Степиной создали в столице преступную банду, в которую привлекли помощника нотариуса Сергея Милованова, а также своих знакомых, родственников и других людей.

«В период своей преступной деятельности фигуранты представляли в судебные и иные государственные органы поддельные документы с целью дальнейшего незаконного завладения имуществом жителей столицы. Всего незаконно получено право собственности на 10 квартир москвичей суммой свыше 50 миллионов рублей», - сообщила Иванова.

Также подсудимые оформили от имени инвалила дарственную, после чего вывезли его за пределы Московского региона в Рязанскую область. В дальнейшем он жил в этом доме, где впоследствии умер.

На основании вердикта приговором суда Олегу Лучихину и Оксане Степиной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафами 3 миллиона рублей и 1 миллион рублей.

А также Сергею Милованову, Сергею Инякину, Марине Рожко и Марине Лаврищевой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Игорь Карасев получил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, Дмитрию Михайлову в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.