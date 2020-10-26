РИАМО - 26 окт. Суд приговорил Романа Антипова, признанного виновным в изнасиловании и попытке убийства девочки в новой Москве, к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также с ограничением свободы на срок два года, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«Следствием и судом установлено, что вечером 11 августа подсудимый, находясь совместно с несовершеннолетней в лесном массиве вблизи деревни Мешково на территории новой Москвы, совершил с последней насильственный половой акт, вследствие чего причинил ей психическое расстройство, квалифицирующееся как тяжкий вред здоровью», — сказала Иванова.

Чтобы скрыть свое преступление, злоумышленник нанес потерпевшей более 30 ударов ножом в области головы и туловища, но не довел свой умысел до конца. Преступника задержали на месте.

Также Антипов угрожал сторожу в СНТ «Афганец», который пресек его противоправные действия.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 3 миллиона рублей.