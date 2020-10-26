РИАМО - 26 окт. Правоохранители задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве знакомого в столице осенью 2016 года, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Третьего октября 2016 года в квартире жилого дома на улице Наримановской нашли тело мужчины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти. На голове мужчины были множественные повреждения.

«В ходе работы следователей и криминалистов ГСУ СК России по городу Москве по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно проверены собранные доказательства, по результатам которых было принято решение проверить на причастность к совершению преступления знакомого погибшего», — сказала Иванова.

Знакомый был задержан в Липецкой области по подозрению в совершении преступления. В ходе допроса мужчина дал подробные показания и полностью признал свою вину, ему предъявлено обвинение.

Фигуранту дела в скором времени изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.