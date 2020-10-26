РИАМО - 26 окт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России достаточно тяжелая, сообщает Газета.ru.

«Да, действительно, ситуация достаточно тяжелая в плане распространения коронавируса», — сказал Песков.

Он отметил, что по регионам пандемия ударила сильнее всего, волна заболеваемости ушла на восток. По его мнению, это требует энергичных усилий от федеральных и местных властей.

В России за сутки зафиксировали 17 347 случаев заражения Covid-19 в 85 регионах, при этом в 27,7% случаев у зараженных не было симптомов.

За весь период эпидемии зарегистрировано 1 531 224 случая инфицирования, скончались 26 269 пациентов, вылечились 1 146 096 человек. ​

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

- Самое важное о коронавирусе за день в карточках

- Большинство привившихся вакциной «Спутник V» не испытали побочных эффектов. Только у незначительного числа привитых повысилась температура.

- Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале Москвы в понедельник. Штраф за нарушение составляет 4 тысячи рублей.

- Из-за инфицирования детей коронавирусом возможно снижение фертильности следующих поколений. Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова призвала вести наблюдение за детьми, которые перенесли коронавирусную инфекцию. У 30% переболевших детей выявили снижение когнитивных функций, это коснулось даже тех, у кого болезнь протекала бессимптомно.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье снизилось число школьников, болеющих Covid‑19. По итогам прошлой недели в регионе на карантин полностью были закрыты одна школа и один детский сад.

- Более 4,7 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с начала октября. Также выявлено 2,6 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Резервный госпиталь для лечения ковидных больных заработал в Коммунарке. Госпиталь построили в апреле‑октябре 2020 года.

- Более 90 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер еще в 9 магазинах Москвы. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.