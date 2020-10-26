РИАМО - 26 окт. В минувшие выходные в Москве завершил свою работу XI Международный форум «Экология», в котором принял участие заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В последний день форума он выступил на панельной сессии «Возведение ответственности: строительство с минимальными экологическими последствиями». Глава Минэкологии посвятил свой доклад актуальнейшей для Московской агломерации теме – обращению с отходами строительства, сноса и грунтами (ОССиГ).

«Чтобы оценить масштаб и актуальность этой задачи, достаточно сказать, что ежегодно в Московской агломерации образуется порядка 50 миллионов кубометров строительных отходов, в том числе грунтов, и примерно половина их направляется для размещения, как правило, нелегального, в Подмосковье», - сказал Дмитрий Куракин.

Он уточнил, что такой большой объем образования отходов связан с реализацией масштабных строительных и инфраструктурных проектов, таких как реновация жилого фонда в Москве, расширение метрополитена и развитие дорожной сети.

Главной проблемой в сфере оборота ОССиГ Куракин назвал отсутствие должного правового и нормативного регулирования, низкий уровень контроля за образованием, транспортировкой и размещением этого вида отходов. Негативное последствие этого - рост числа нелегальных свалок. При этом переработанные инертные ОССиГ – идеальный рекультивант для восстановления земель, нарушенных в ходе добычи полезных ископаемых.

«На втором этапе реформы обращения с отходами в Подмосковье мы поставили перед собой задачу навести порядок в этой сфере, создать систему учета и контроля за образованием, перемещением, переработкой и утилизацией ОССиГ, с доведением объема захоронения к исторически минимальным значениям - не более 10%», - отметил Куракин.

Первые шаги в этом направлении уже сделаны: между правительствами Москвы и Подмосковья заключено соглашение о сотрудничестве в области обращения с отходами строительства, сноса и грунтов, которое уже доказало свою эффективность. Следующим этапом стала разработка проекта стандарта обращения с ОССиГ.

Что касается недостатков в нормативном регулировании, на региональном уровне пытаются восполнить этот нормативный пробел. Так, в Минэкологии Московской области подготовлен законопроект о внесении изменений в региональный Закон «Об отходах производства и потребления в Московской области».

Поправки призваны создать систему четкого контроля за оборотом ОССиГ. Предлагается запретить смешанный сбор строительных отходов и разделять их уже в месте образования, на строительной площадке. Транспортировать ОССиГ следует на основании специального разрешения, а саму перевозку контролировать посредством системы ГЛОНАСС.

Участники форума высоко оценили работу правительства Московской области в сфере обращения с ОССиГ и отметили, что накопленный опыт следует транслировать в другие регионы России.