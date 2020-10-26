РИАМО - 26 окт. В состав медицинского кластера в Коммунарке войдут роддом, детский стационар, подстанция скорой помощи на шесть машино-мест, корпус лучевой терапии и вертолетная площадка, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«В медкластере появятся новый амбулаторный корпус, детский корпус на 180 коек, родильный дом на 130 коек, инфекционный корпус на 100 коек, подстанция скорой помощи на шесть машино-мест, корпус лучевой терапии, а также вертолетная площадка», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Строения будут соединены друг с другом переходами – подземными или наземными.

Ранее в Москомархитектуре выдали свидетельство об архитектурно-градостроительном решении на проект подстанции скорой помощи. В одноэтажном блоке разместится гараж на шесть машин, а в трехэтажном – административно-бытовые помещения.