РИАМО - 26 окт. За две недели в Подмосковье согласовали для многодетных семей еще 69 земельных участков общей площадью 8,4 гектара, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Администрация городского округа Солнечногорск подготовила девять земельных участков для своих многодетных семей, в Мытищах подобраны восемь земельных участков, в Зарайске и Истре - по шесть земельных участков, пять земельных участков подготовлены в Шатуре, по четыре участка – в Коломне и Сергиево-Посадском округе, по три – в Пушкинском и Богородском округах», - говорится в сообщении.

Кроме того, по несколько участков подготовили в Луховицах, Кашире, Можайском округе, Дубне, Орехово-Зуевском, Волоколамском округах, Ступине, Раменском округе, Серпухове, Серебряных Прудах, Озерах и Дмитровском округе.

Также Минмособлимуществом согласовано образование 35 новых земельных участков для последующего предоставления многодетным семьям: 20 земельных участков в Озерах, семь – в Богородском городском округе, четыре – в Пущине, а также участки в Рузском округе, Шаховской, Серебряных Прудах и Волоколамске.