РИАМО - 26 окт. Жителям Подмосковья напоминают, что услуга «Согласование установки средства размещения информации» доступна в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

В Подмосковье прошла масштабная работа по цифровизации государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере.

«Муниципальная услуга по согласованию средств размещения информации остается одной из самых популярных среди жителей Подмосковья - с начала 2020 года за согласованиями в электронном виде обратилось более 21 тысячи человек», - сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Средства размещения информации – это конструкции, технические приспособления, художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информации. Например, наименование организации в месте ее нахождения, логотип, информация о режиме работы, видах реализуемого товара, за исключением рекламных конструкций.

«Внешний облик информационных конструкций должен гармонировать с архитектурным обликом окружающей сложившейся застройки. Следует избегать конструкций, дисгармоничных по отношению к другим объектам наружной рекламы и информации, для более комфортного визуального восприятия», - подчеркнул Гордиенко.

Он обратил внимание на то, что размещение любой информации должно предварительно согласовываться с администрациями городских округов через РПГУ Московской области. Решение о согласовании муниципалитет принимает в течение 15 рабочих дней. Сама услуга является бесплатной.