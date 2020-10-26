РИАМО(КОТЕЛЬНИКИ) - 26 окт. Хореографический ансамбль «Солнышко» успешно провел концерт и подтвердил звание образцового, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Доме культуры «Белая Дача» состоялся концерт-подтверждение звания «Образцовый» коллективу хореографического ансамбля «Солнышко».

«Была представлена большая программа, состоящая из 16 хореографических композиций различных жанров. Экспертная комиссия, председателем которой была народная артистка России, профессор Московского государственного института культуры Лидия Устинова, по достоинству оценила исполнительское мастерство коллектива. Звание «Образцовый» было успешно подтверждено», — говорится в сообщении.

Руководителем ансамбля является Екатерина Пустовалова. Мероприятие проводилось с соблюдением норм, рекомендованных Роспотребнадзором, и без зрителей.