РИАМО - 26 окт. Российский певец Виктор Салтыков в своих личных аккаунтах в соцсетях презентовал свою новую песню «Осень», лирическое музыкальное видео сняли в отреставрированном центральном парке Воскресенска, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По словам певца, ему чрезвычайно приглянулись осенние виды парка усадьбы Кривякино и очень понравилось это место, которое он решил прославить вместе со своей песней.

«Осень — загадочное время года, не правда ли? Кому-то оно кажется хмурым и безрадостным, но многим (и я в их числе) в осени, в ее красно-желтых листьях, аромате сладкой горечи, дождях и туманах видятся красота, глубина, сама суть жизни. Осень — время подумать о жизни, любви, услышать себя», — написал в предисловии к песне Салтыков.

Масштабное благоустройство парка усадьбы Кривякино завершилось в июне текущего года. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и на средства областного бюджета создана зона отдыха.

Жители и гости Воскресенска с удовольствием посещают парк, наслаждаются прогулкой и прекрасными видами, которые теперь украсили и песню известного российского певца.