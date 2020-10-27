РИАМО – 26 окт. Страховой Дом ВСК и сервис-провайдер тиражируемых услуг безопасности Angara Professional Assistance (входит в группу компаний Angara) запустили сервисно-страховой продукт по комплексной защите малого и среднего бизнеса от кибератак, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«Продукт строится на базе MSS-услуги Angara Professional Assistance – ACR service EDR, которая включает в себя интеллектуальные инструменты «Лаборатории Касперского» и стек технологий, применяемый аналитиками Центра киберустойчивости ACRC (SOC) для выявления инцидентов информационной безопасности», — говорится в сообщении.

По данным опроса «Лаборатории Касперского» «Информационная безопасность бизнеса», который был проведен в июне 2020 года и в котором приняли участие 5 266 IT-специалистов из 31 страны, включая Россию, за последние 12 месяцев российские компании малого и среднего бизнеса в среднем потратили на обеспечение безопасности корпоративного периметра 4,7 миллиона рублей каждая.

Результаты опроса иллюстрируют последствия пандемии: те компании, которые смогли выжить и вовремя перестроить свою работу в условиях коронавируса, вынуждены больше тратить на ИТ и ИБ. При этом секвестирование бюджетов в результате эпидемии Covid-19 и рост курса доллара требуют доступных альтернатив для обеспечения непрерывного функционирования бизнеса.

Страховой Дом ВСК и Angara Professional Assistance предлагают доступную двухступенчатую программу, которая, с одной стороны, выстроит надежную защиту информационных активов компании, а с другой – возместит ей финансовые потери, если кибератака все же повлечет негативные последствия для организации или ее клиентов.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно оформить страховой полис, установить программное обеспечение на рабочих компьютерах и подключиться к Центру киберустойчивости ACRC. С этого момента цифровые активы клиентов будут находиться под контролем аналитиков SOC в режиме «24 на 7».

Сервисная составляющая продукта защищает компании от программ-вымогателей, заражений вредоносным ПО, эксплуатации уязвимостей, фишинга, взлома информационных систем. Для этого эксперты-аналитики Angara Professional Assistance удаленно и круглосуточно мониторят состояние информационной инфраструктуры, а также выявляют инциденты ИБ и реагируют на них.

Интеллектуальная основа сервиса по обеспечению ИБ – программное решение «Лаборатории Касперского» по защите от сложных и неизвестных угроз – Kaspersky Endpoint Detection and Response (Kaspersky EDR), а также платформа Angara Cyber Resilience Platform (ACRP), предназначенная для мониторинга, расследования и аналитики киберугроз. Решения обеспечивают мощную комплексную защиту рабочих станций, передовое обнаружение угроз, эффективное управление событиями безопасности и быструю реакцию на критичные инциденты.​