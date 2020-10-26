РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. Эксперты проверили торговый комплекс, который строят на Заречной улице в Балашихе, объект получил акт о соответствии, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Застройщиком выступает ООО «Премьер-Инвестгрупп». Двухэтажное здание площадью более 1,4 тысячи квадратных метров предназначено для обслуживания жителей близлежащей жилой застройки. Открытие ТК позволит создать восемь дополнительных рабочих мест.

«В ходе осмотра строящегося ТК специалисты ГБУ «СтройЭксперт» проверили технические и эксплуатационные характеристики здания. По результату осмотра объектов капитального строительства застройщику выдан акт о соответствии всем требованиям», - сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Он добавил, что всего на прошлой неделе в рамках государственной услуги по обследованию построенных, реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов специалисты подведомственного учреждения осмотрели 16 объектов капитального строительства в Домодедове, Клину, Подольске, Щелкове, Химках, Луховицах, Дмитрове и других муниципалитетах.

«Из них один жилой, шесть производственно-логистических и девять общественных объектов», - подчеркнул Гарибян.