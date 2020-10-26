РИАМО - 26 окт. Администрация городского округа Шатура сдает в аренду более 30 земельных участков для индивидуального жилищного строительства/личного подсобного хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Будущие арендаторы смогут взять в аренду участки на 20 лет, прием заявок на участие в аукционах длится до середины ноября 2020 года. Годовая арендная плата варьируется от 60 тысяч рублей за 15 соток и до 110 тысяч рублей за 19 соток.

«Экологически чистый воздух и природная красота - огромное преимущество данных участков земли, где каждый желающий сможет построить уютный дом, а также заняться личным подсобным хозяйством», - говорится в сообщении.

В случае строительства на земельном участке под ИЖС/ЛПХ здания (дома) и оформления на него права собственности арендатор земельного участка имеет право выкупить такой земельный участок, не ограниченный в обороте, на основании решения уполномоченного на распоряжение данным земельным участком органа.

С более подробной информацией о земельных участках, выставленных на торги в Шатуре, можно ознакомиться на едином портале торгов Московской области torgi.mosreg.ru.