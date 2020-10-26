РИАМО – 26 окт. В России могут увеличить оплату больничного листа для родителей детей до семи лет, с такой инициативой выступил президент страны Владимир Путин, сообщает Газета.ru.

Глава государства предложил увеличить эту выплату до размеров среднего заработка.

«Кабмину предстоит изучить вопрос о выплате родителям детей в возрасте до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка вне зависимости от продолжительности страхового стажа», - говорится в сообщении.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 декабря текущего года.

Кроме того, Путин поручил правительству подумать над другими видами поддержки для семей с детьми.​