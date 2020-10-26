РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. В Балашихе приступили к реализации I этапа благоустройства Саввинского пруда, началась расчистка береговой линии от мусора, камышей и мелких кустов, проект благоустройства северо-западного берега пруда реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования региона, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В понедельник Ефимов вместе с депутатами городского совета депутатов Евгением Горбатовым и Сергеем Степашиным осмотрели территорию Саввинского пруда, на которой подрядная организация уже приступила к работам.

«Прошел аукцион, на объекте определен подрядчик, который приступил к расчистке береговой линии от камышей, мелких кустов и мусора. На первом этапе будет облагорожена территория протяженностью 200 метров. Строители проложат дорожки, установят столбы освещения, поставят лавочки и перголы (беседки), к пруду оборудуют лестницы», - сказал Ефимов.

Горбатов добавил, что проект благоустройства несколько раз обсуждался с инициативной группой жителей микрорайона. За его обустройство на портале «Добродел» проголосовали более двух тысяч человек.

Ефимов попросил местных депутатов продолжить взаимодействие с жителями и отслеживать ход реализации проекта.