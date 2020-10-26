РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 окт. Пути решения проблем жилого комплекса «Аристово Митино» в подмосковном Красногорске обсудили с жителями в понедельник, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Встреча с жителями ЖК «Аристово Митино» прошла в формате выездной администрации в понедельник, 26 октября», - говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие представители советов домов, начальник управления ЖКХ администрации горокруга Юлия Мелешкевич, руководитель красногорского отделения Ассоциации председателей МКД Московской области Виталий Васкецов, представитель Госжилинспекции Вячеслав Королев, сотрудники управляющих компаний МУП «Жилищный трест», ЖСК «Новое Аристово» и ТСН «Аристово Митино».

Активные жители озвучили ряд проблем, связанных с многочисленными нарушениями застройщиком. Дефекты были выявлены после сдачи домов в эксплуатацию. Например, неработающие лифты, неподключенные газовые котельные и так далее. Кроме того, жителей волнует принятие дорог и линий освещения на территории жилого комплекса в муниципальную собственность.

«По каждому вопросу запросим информацию у ответственных специалистов, составим дорожную карту и выработаем дальнейший план действий», – отметила Мелешкевич.

Дорожную карту подготовят в течение двух недель, после чего будет назначена еще одна встреча с инициативной группой для ее обсуждения и согласования в окончательном варианте.