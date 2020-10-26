РИАМО - 26 окт. За неделю в Главгосстройнадзоре Подмосковья рассмотрели 43 дела в сфере строительного надзора и 44 дела в сфере долевого строительства, общая сумма штрафов за нарушения составила 5,963 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.⠀

Из них в сфере строительного надзора вынесено 31 постановление. 19 из них - за нарушение требований нормативных документов в строительстве, семь - за строительство без разрешения, три - за нарушение сроков направления извещения о начале строительства и два - за эксплуатацию объекта без разрешения на ввод его в эксплуатацию.

«Десяти строительным организациям назначено наказание в виде предупреждения. Два постановления вынесено о прекращении производства по делу», - говорится в сообщении.

В сфере долевого строительства вынесено 36 постановлений за нарушение в отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков. Двум строительным организациям назначены административные наказания в виде предупреждений.

«Больше всего штрафов получили юридические лица в Подольске, их оштрафовали на 540 тысяч рублей, Люберцах - 510 тысяч рублей и Рузе – 180 тысяч рублей», - прокомментировал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Всего с начала года региональным Главгосстройнадзором было рассмотрено 1 641 дело об административных нарушениях.