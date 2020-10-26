РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска проверят соблюдение правил перевозки детей автомобилистами 27 октября, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску информирует, что 27 октября в округе будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло». Напоминаем, что административный штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

ГИБДД напоминает, что перевозка ребенка в кресле — это, в первую очередь, проявление любви и заботы о безопасности.

Необходимо знать, что адаптеры ремней безопасности - так называемые «направляющие лямки», «треугольники», которые ранее позиционировались как детские удерживающие устройства и рекомендовались производителями и продавцами для использования при перевозке детей в салонах автомобилей, таковыми не являются и наносят еще более тяжелые травмы при ДТП, так как располагаются на животе ребенка. Поэтому родителям следует быть внимательными при выборе средств пассивной безопасности для ребенка-пассажира в возрасте до 12 лет.