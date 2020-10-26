РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 26 окт. «Малаховский мясокомбинат» в Люберцах выпускает до 500 наименований продукции, кроме того, предприятие не приостанавливало свою работу во время пандемии, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Ружицкий с рабочим визитом посетил «Малаховский мясокомбинат».

«С продукцией этого комбината знакомы далеко за пределами Москвы и области. Предприятие работает в округе с 1991 года. За 29 лет его ассортимент расширился до 500 наименований мясных, колбасных изделий и полуфабрикатов. Комбинат входит в Топ-10 производителей мясной продукции среди предприятий столицы и Подмосковья», - сказал Ружицкий.

Вместе с генеральным директором «Малаховского мясокомбината» Вячеславом Азизовым он осмотрел производственные цеха, пообщался с коллективом.

«Малаховский мясокомбинат» не приостанавливал своей деятельности во время пандемии Covid-19, на предприятии строго соблюдается стандарт организации работы. Я искренне желаю руководству и всему коллективу успехов, дальнейшего развития, расширения рынка сбыта!» - добавил Ружицкий.

С 2012 года ООО «Малаховский мясокомбинат» прошел сертификацию согласно схеме FSSC 22000, задающей высокие стандарты работы в отрасли. В производственном процессе используются специализированные высокотехнологичные машины и механизмы. Комбинат оснащен оборудованием европейских фирм и соответствует всем современным техническим стандартам.