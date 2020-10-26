РИАМО - 26 окт. В 2021 году в Москве запустят пилотный проект биометрической оплаты проезда в метро, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Сейчас в столичной подземке тестируют систему распознавания лиц. Эта технология поможет повысить уровень безопасности и комфорта в метро. Подобную технологию запустят в ближайшие месяцы и в метро Дубая.

«Уже в следующем году мы (в Москве - ред.) планируем первыми в мире запустить пилотный проект биометрической оплаты проезда, которая сможет существенно ускорить движение потока пассажиров перед входами на станциях», — говорится в сообщении.

В столице до пандемии в метро ежедневно ездили до 9 миллионов человек, поэтому комфорт и безопасность пассажиров являются главными приоритетами.