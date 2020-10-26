РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Сотрудники ГИБДД Подольска будут проверять соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов до 1 ноября, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

«В целях стабилизации уровня аварийности на территории Московской области, связанных с наездом на пешеходов, а также на сокращение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, с понедельника по 1 ноября отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск будет проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», — говорится в сообщении.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции будут уделять нарушениям не только со стороны водителей (невыполнение требования уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов, правила остановки и стоянки в зоне действия пешеходного перехода), но и со стороны пешеходов.