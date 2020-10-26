РИАМО - 26 окт. Инал Тасоев из Подмосковья стал победителем турнира «Гран-шлем» по дзюдо в весовой категории свыше 100 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном поединке спортсмен одержал верх над Тамерланом Башаевым. Бронзовых медалей соревнования удостоились спортсмены из Грузии Леван Матиашвили и Гела Заалишвили. Международный турнир проходил в Будапеште.

«Гран-шлем» по дзюдо-2020 в Венгрии успешно складывается для спортсменов из Московской области. Яго Абуладзе завоевал золото в весовой категории до 60 килограммов, теперь и Инал Тасоев снова заявил о себе на международном уровне. Он опытный спортсмен, победитель трех турниров «Мировой серии», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Министр отметил, что первое место на турнире в Будапеште является отличным достижением, а золотая медаль добавит спортсмену мотивации перед чемпионатом Европы, который состоится в Праге в ноябре.