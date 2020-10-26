РИАМО - 26 окт. В Подмосковье объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги в Сергиево-Посадском городскому округе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Волосково – Взгляднево» с устройством подъезда к источнику «Гремячий ключ» в Сергиево-Посадском городском округе», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Извещение о проведение в электронном формате открытого конкурса на выполнение строительно-монтажных работ опубликовано в сфере закупок Единой информационный системы. Ремонт должен завершиться в 2022 году.

Ремонт осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется до конца 2024 года. Его цель - сделать передвижение по российским дорогам комфортным и безопасным. Для этого проводят ремонт дорожного полотна, ликвидируют аварийно опасные места, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения. По итогам проведенной работы смертность на дорогах должна снизиться втрое.