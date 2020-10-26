РИАМО - 26 окт. Движение по Проектируемым проездам №№6193 и 6194 в столице станет односторонним с 9 ноября, благодаря этому автомобилисты смогут преодолевать эти участки быстрее и безопаснее, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

«Сейчас в этих проездах организовано двустороннее движение. Местные жители паркуются по обеим сторонам дороги, из-за чего встречные потоки не могут разъехаться», – говорится в сообщении.

Ввод одностороннего движения решит проблему с пропуском встречных машин и значительно ускорит преодоление заданных участков автомобилистами. Жители же обзаведутся дополнительными парковочными местами в количестве 42 штук. Перепробеги составят не более 500 метров.

Автомобилистам необходимо строго следовать правилам дорожного движения, руководствоваться дорожными знаками и внимательно следить за дорогой.