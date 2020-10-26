РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Новую поликлинику на Ленинградской улице Подольска временно переоборудуют для лечения выздоравливающих Covid-пациентов, сообщил на заседании по выбору главы округа новоизбранный глава Николай Пестов.

В Подольске планировалось в сентябре открыть поликлинику на улице Ленинградская, а также были начаты работы по приобретению оборудования в медучреждение.

«Пандемия внесла свои коррективы. <...> На сегодняшний день из 334 муниципальных инфекционных коек заняты более 76%, из 200 коек окружного госпиталя - 65%. То есть больше 70% коек заняты больными коронавирусом. Отмечу, что завершены работы по переоборудованию здания ФСК «Ирида» под размещение госпиталя для больных коронавирусом, а на несколько месяцев койки разместят в поликлинике на Ленинградской улице. Они будут предназначены для выздоравливающих», — сказал Пестов.

Он добавил, что открытие поликлиники на улице Ленинградской из-за вынужденных мер отодвинется на несколько месяцев.

Помимо этого, под пристальным вниманием микрорайоны Красная Горка, Силикатная-2 и другие, где остро стоит вопрос с размещением соцобъектов. В частности, рассматривается вопрос о возведении встроенно-пристроенного помещения под поликлинику на Тепличной улице.

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

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