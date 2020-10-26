РИАМО - 26 окт. Из-за нетипично теплой осени в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» расцвели рододендрон даурский и топинамбур, говорится в сообщении в пресс-службы сада.

Рододендрон даурский - эффектный кустарник с розовыми цветками, который можно увидеть на Вересковой горке. Помимо рододендрона, в ботаническом саду расцвели топинамбур, купальницы и форзиция.

«В итоге весной 2021 года они, скорее всего, будут цвести хуже», – говорится в сообщении.

«Аптекарский огород» открыт ежедневно с 10:00 до 20:00. Стандартный билет на посещение парка стоит 300 рублей, льготный можно приобрести за 200, а дошкольники и многодетные семьи имеют возможность побывать в саду бесплатно.