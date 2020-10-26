РИАМО - 26 окт. В Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации аэропорта Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Подмосковью.

«Сотрудники из числа администрации аэропорта Домодедово вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей не контролировали выполнение государственного контракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту Домодедово», - говорится в сообщении.

Это повлекло причинение особо крупного ущерба бюджету Российской Федерации на общую сумму более 107 миллионов рублей.

Контроль не осуществляли с декабря 2012 по декабрь 2019 года.

ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» — государственное предприятие, подведомственное Росавиации. Частный оператор аэропорта Домодедово не является и не являлся участником государственных контрактов по строительству и реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры.