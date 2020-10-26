РИАМО - 26 окт. На территории Молжаниновского района Москвы появится новый корпус приюта для домашних животных, разрешение на строительство которого уже выдано застройщику, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Общая площадь постройки составит 515,3 квадратных метра. В двухэтажном здании разместятся помещения медицинского, административного и производственно-складского назначения», - отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что новое здание появится вблизи Машкинского шоссе на южной границе Молжаниновского района. Строение будет располагаться вдалеке от жилой застройки, тем самым гарантировано отсутствие дискомфорта жителей.

В отделении приюта, который работает с 2010 года, проживает более 700 собак.