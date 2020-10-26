РИАМО - 26 окт. Столичные электробусы начали курсировать на маршруте №К, таким образом, число экомаршрутов в Москве увеличилось до 38, говорится в сообщении пресс-службы городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Маршрутом №К могут пользоваться 200 тысяч жителей Замоскворечья, Якиманки и Таганского района.

«Маршрут №К тоже обновился — электробус пойдет от метро «Китай-город» через Павелецкий вокзал до кинотеатра «Ударник», — говорится в сообщении.

Кроме того, маршрут стал двусторонним — доехать на электробусе можно и в центр, и из него. Отныне жителям Замоскворечья станет удобнее добираться до социальных объектов.