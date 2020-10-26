РИАМО - 26 окт. В Москве завершили монтаж пролетного строения эстакады на Волоколамском шоссе в районе Походного проезда, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.
Проектом реконструкции развязки предусмотрено строительство 3,7 километра дорог, возведение эстакады на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда, обновление моста через реку Сходню, строительство и реконструкция трех подземных пешеходных переходов в районе Волоколамского шоссе.
«По поручению мэра Москвы <...> до конца года – в начале следующего года мы приступим к реконструкции еще трех развязок на МКАД», - добавил Загрутдинов.
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