РИАМО - 26 окт. В Москве завершили монтаж пролетного строения эстакады на Волоколамском шоссе в районе Походного проезда, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«После реконструкции развязки на МКАД эстакада обеспечит бессветофорный проезд автотранспорта, будет ликвидирован светофорный объект непосредственно на подъезде к кольцевой автомагистрали», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Проектом реконструкции развязки предусмотрено строительство 3,7 километра дорог, возведение эстакады на пересечении Волоколамского шоссе и Походного проезда, обновление моста через реку Сходню, строительство и реконструкция трех подземных пешеходных переходов в районе Волоколамского шоссе.

«По поручению мэра Москвы <...> до конца года – в начале следующего года мы приступим к реконструкции еще трех развязок на МКАД», - добавил Загрутдинов.