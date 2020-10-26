РИАМО - 26 окт. С 15 по 21 октября специалисты Главгосстройнадзора Московской области обработали больше 200 обращений от жителей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

За неделю в ведомство поступило 219 обращений, из них 39 вопросов – с портала «Добродел». Количество обращений в сравнении с предыдущей периодом возросло на 31.

«В основном жителей волновали вопросы исполнения обязательств по договору долевого участия (68), информирования о ходе строительства (46), незаконного строительства (31), содержания строительной площадки (20)», - отметил начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Самыми активными признаны жители Химок, Жуковского, Красногорска и Одинцовского городского округа.