РИАМО(КОТЕЛЬНИКИ) - 26 окт. Волонтерам в подмосковных Котельниках во время тренинга рассказали о базовых противоэпидемиологических правилах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Заместитель главы Котельников Мария Галузо приняла участие в тренинге для волонтеров «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» на тему: «Как защититься от Covid-19».

«Его провели руководитель клиники CMD Тимофей Кузнецов и врач функциональной диагностики Маргарита Зинатулина», - говорится в сообщении.

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Галузо оценила участие клиники в исследовании сотрудников на коронавирус и консультирование городских предприятий, а также желание донести до граждан важную информацию.

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Молодогвардейцы в период первой волны коронавируса первыми вызвались помогать тем, кто должен был соблюдать самоизоляцию. Так, волонтеры ходили в аптеку и доставляли продукты пенсионерам старше 65 лет и другой уязвленной категории жителей.

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

- Большинство привившихся вакциной «Спутник V» не испытали побочных эффектов. Только у незначительного числа привитых повысилась температура.

- Почти 40 нарушителей масочного режима выявили на Савеловском вокзале Москвы в понедельник. Штраф за нарушение составляет 4 тысячи рублей.

- Из-за инфицирования детей коронавирусом возможно снижение фертильности следующих поколений. Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова призвала вести наблюдение за детьми, которые перенесли коронавирусную инфекцию. У 30% переболевших детей выявили снижение когнитивных функций, это коснулось даже тех, у кого болезнь протекала бессимптомно.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье снизилось число школьников, болеющих Covid‑19. По итогам прошлой недели в регионе на карантин полностью были закрыты одна школа и один детский сад.

- Более 4,7 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с начала октября. Также выявлено 2,6 тысячи случаев несоблюдения социальной дистанции.

- Резервный госпиталь для лечения ковидных больных заработал в Коммунарке. Госпиталь построили в апреле‑октябре 2020 года.

- Более 90 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер еще в 9 магазинах Москвы. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.