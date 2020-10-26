РИАМО (БАЛАШИХА) - 26 окт. Администрация Балашихи до 31 декабря 2024 года планирует расселить жильцов дома №11 на улице Евстафьева, который был признан аварийным и подлежащим сносу, говорится в постановлении, подписанном главой городского округа Сергеем Юровым, документ есть в распоряжении «РИАМО в Балашихе».

Постановление было подписано на основании заключения Межведомственной комиссии Балашихи от 2 сентября 2020 года №36/МВК-1 по оценке и обследованию жилого помещения в целях признания его аварийным, подлежащим сносу или реконструкции.

«Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, Балашиха, улица Евстафьева, дом №11, аварийным и подлежащим сносу», – говорится в тексте документа.

Управлению строительного комплекса администрации Балашихи поручено подготовить необходимую документацию для включения жилого дома в муниципальную программу городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и обеспечить ее реализацию в срок до 31 декабря 2024 года.

«Общественной комиссии по жилищным вопросам администрации Балашихи после поступления жилых помещений в муниципальную собственность — рассмотреть вопрос о заключении соответствующих договоров социального найма с гражданами, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации», - отмечается в документе.