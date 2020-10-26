РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 окт. Ученики Мытищинской школы музыкального воспитания приняли участи во Всероссийском конкурсе юных кулинаров «Вкусные традиции-2020», сообщила директор МБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Мытищинская школа музыкального воспитания» Надежда Чиркова.

«Команда кулинаров нашей школы приготовила для конкурса вкусные блюда: в номинации «Душевные супчики» - борщ и в номинации «О сладкой жизни» - десерты, желе и мороженное из желтого и красного арбузов», — написала Чиркова в своем Instagram-аккаунте.

Она поблагодарила за весомую и бескорыстную помощь в подготовке к конкурсу друга – Дениса Глазкова.