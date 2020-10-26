РИАМО - 26 окт. С начала 2020 года в Московской области построили 13,2 тысячи частных жилых домов, общая площадь которых составила 2,338 миллиона квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Московская область традиционно является одним из лидеров в России по индивидуальному жилищному строительству. Объем ввода ИЖС в регионе примерно на уровне 50 процентов от общего объема ввода жилья», - сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В первой десятке лидеров по вводу объектов в эксплуатация вошли следующие городские округа: Истра - введено 960 домов, Солнечногорск – 934 дома, Раменский – 883, Одинцовский – 792, Домодедово – 704, Дмитровский – 661, Чехов – 658, Наро-Фоминск – 492, Воскресенск – 394 и Серпухов – 387.

Во второй десятке оказались округа, которые в общей сложности ввели в эксплуатацию 3244 жилых домов.