РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Депутаты подмосковного Подольска избрали Николая Пестова главой округа на повторный срок, заседание состоялось в понедельник в концертном зале администрации округа, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Конкурсный отбор на должность главы городского округа Подольск прошли четыре кандидата: Николай Пестов, Сергей Шведков, Владимир Юрис и Валерий Турецкий. Из них депутаты совета депутатов округа избирали нового главу на срок 5 лет. Практически единогласно депутаты проголосовали за Пестова.

«Прежде всего благодарю за оказанное доверие. На сегодняшний день Подольск занимает третье место по численности населения среди муниципалитетов Подмосковья, и поддержка рождаемости путем предоставления различных мер социальной поддержки останется приоритетом нашей дальнейшей деятельности. Мониторинг показывает, что проблемы здравоохранения и качества оказания медпомощи по-прежнему остро стоят в округе. И первая задача - улучшение работы поликлинического звена», — сказал Пестов.

Он отметил, что до конца текущего года завершится капитальный ремонт стационара Климовской горбольницы №2 и оснащение оборудованием новой детской поликлиники на улице Ульяновых.