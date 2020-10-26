РИАМО - 26 окт. В последние недели от жителей Подмосковья участились обращения из-за встреч с дикими лисами, поэтому гражданам рекомендовали быть аккуратнее, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Так, накануне сразу несколько жителей Протвино сообщили полицейским об агрессивной лисе, которая ежедневно появляется в городе и пытается приблизиться к людям.

«Здоровая лиса избегает населенных пунктов и встреч с людьми. В города и поселки хищник может заходить в двух случаях: либо в поисках пищи из-за недостатка кормовой базы в местных лесах, либо в случае заболевания», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что лисы часто страдают бешенством. Это ослабляет их природный страх перед человеком.

От зверя можно также заразиться бруцеллезом, лептоспирозом, стригущем лишаем и многими другими болезнями.