РИАМО - 26 окт. В городском округе Электросталь объявлен электронный аукцион по аренде земельного участка под обслуживание автотранспорта, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Начальная цена годовой арендной платы определена в 997 тысяч рублей. Срок сдачи равен 5,5 годам. Площадь участка - 4,683 тысячи квадратных метров.

«Земельный участок предусмотрен под обслуживание автотранспорта. Участок не огорожен, свободен от капитальных строений и сооружений», – говорится в сообщении.

Подать заявку можно до 23 ноября, сам аукцион состоится 26 ноября текущего года на Электронной торговой площадке «РТС-тендер» www.rts-tender.ru, номер процедуры – 43415.