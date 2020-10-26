РИАМО - 26 окт. Порядка 15 тысяч человек подали заявки на прохождение оплачиваемой стажировки в правительстве Москвы, срок обучения составит шесть месяцев, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Заявки поступили от выпускников и студентов вузов, у которых обучение уже подходит к концу. На стажировки попадут лучших из них.

«Стажировка дает молодым людям уникальную возможность начать карьеру в столичных органах власти, а также получить востребованные профессиональные навыки и знания. 60% выпускников программы стажировки в прошлые годы уже стали сотрудниками московского правительства», - сказал начальник управления государственной службы и кадров правительства Москвы Павел Малыхин.

Сначала кандидаты на стажировку заполнили анкеты, затем им предстоит записать видеоинтервью и пройти онлайн-тестирование. В финале претендентов ждет кейс-интервью в формате онлайн. О результатах конкурса участникам сообщат по телефону.