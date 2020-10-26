РИАМО - 26 окт. Столичные пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на 1-й Вольской улице, в ходе тушения огня был спасен один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже 17-этажного жилого дома на площади 15 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры был спасен один человек, передан медикам для проверки», — отмечается в материале.

Также в целях безопасности спасатели вывели из дома 11 человек. В настоящее время возгорание ликвидировано.