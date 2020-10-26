РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 окт. Территорию Большого Люберецкого карьера в подмосковных Котельниках освободили от бочек, которые использовались в качестве понтона, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На бочки от нефтепродуктов в карьере пожаловался местный житель.

«Сотрудники отдела экологии и природопользования провели выездную проверку берега Большого Люберецкого карьера, в ходе которой наличие бочек подтвердилось. Было дано указание общественной организации «ВОСВОД» устранить данное нарушение», - говорится в сообщении.

Все бочки были чистыми, их использовали в качестве опор понтонных мостов. После проверки бочки извлекли из воды и убрали с территории карьера.