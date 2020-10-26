РИАМО - 26 окт. В Подмосковье и столице большую часть недели будет тепло и без осадков, но на выходных немного похолодает, температура будет составлять 5-7 градусов, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Погода на этой неделе будет замечательная. Во вторник, среду и четверг в регион придет антициклон, благодаря чему погода будет с переменной облачностью и без осадков. Температура воздуха составит 10 градусов», - сказал Синенков.

Он отметил, что ветер будет южный со скоростью не выше 3-8 метров в секунду.

«В пятницу в Московский регион может прийти циклон с запада. Погода будет дождливая и облачная», - добавил Синенков.

Он отметил, что в выходные дни станет прохладнее, температура воздуха составит 5-7 градусов тепла.